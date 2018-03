KITTSON COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT S.A.P. 035-627-005 Tied With (Separate Plan For) S.A.P. 035-615-010 Bids Close April 24th, 2018, 1:00 P.M. Hallock, Minnesota 56728 NOTICE TO CONTRACTORS Sealed bids will be received by the Board of Commissioners, Kittson County at the office of the County Administrator, Hallock, Minnesota until 1:00 P.M. on April 24th, 2018 for the purpose of letting the contract for the following project: S.A.P. 035-627-005: Grading, Culvert, Aggregate Base and Bituminous Paving. Location: 528 Feet North of the JCT. of CSAH 6 in Lancaster to the JCT. of T.H. 59 in Lancaster Approximate Major Quantities of Work are: Quantity Unit Item 1. LUMP SUM MOBILIZATION 1. LUMP SUM MAINT. & RESTORATION OF HAUL ROADS 21. TREE CLEARING 21. TREE GRUBBING 3. EACH REMOVE CASTING 104. LIN. FT. SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH) 312. LIN. FT. REMOVE PIPE CULVERTS 2085. CU. YD. COMMON EXCAVATION (P) 7384. SQ. YD. GEOGRID 714. CU. YD. SALV. MILL BIT & AGG FROM STOCKPILE (SV) 10. HOUR 1 CU. YD. SHOVEL 10. HOUR DOZER 3102. CU. YD. AGGREGATE BASE (CV), CLASS 5 (MODIFIED) (P) 5133. SQ. YD. FULL DEPTH RECLAMATION 5176. SQ. YD. MILL BITUMINOUS SURFACE 2.5″ 1322. GALLON BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT 930. TON TYPE SP 9.5 WEARING COURSE MIX (2,B) 1381. TON TYPE SP 12.5 NON WEARING COURSE MIX (2,B) 136. CU. YD. FINE AGGREGATE BEDDING (CV) (P) 6. EACH 17″ SPAN GS PIPE-ARCH APRON 4. EACH 21″ SPAN GS PIPE-ARCH APRON 4. EACH 22″ SPAN RC PIPE-ARCH APRON 88. LIN. FT. 17″ SPAN CS PIPE-ARCH CULVERT 62. LIN. FT. 21″ SPAN CS PIPE-ARCH CULVERT 166. LIN. FT. 22″ SPAN RC PIPE-ARCH CULVERT CL IIA 471. CU. YD. CULVERT EXCAVATION, CL. U (P) 3. EACH 8″ PRECAST CONCRETE HEADWALL 1685. LIN. FT. 8″ PERF TP PIPE DRAIN 11. EACH YARD DRAIN 3. EACH CASTING ASSEMBLY 3. EACH ADJUST FRAME AND RING CASTING 1. LUMP SUM TRAFFIC CONTROL 496. CU. YD. COMMON TOPSOIL BORROW (P) 1. LUMP SUM TURF ESTABLISHMENT 776. LIN. FT. INTERIM PAVEMENT MARKING 1200. LIN. FT. 4″ SOLID LINE PAINT 3789. LIN. FT. 4″ SOLID LINE PAINT 388. LIN. FT. 4″ BROKEN LINE PAINT (Separate Plan For) S.A.P. 035-615-010: Bituminous Paving, Aggregate Shouldering and Culverts. Location: 4.58 Miles North of the JCT. of T.H. 59 in Lake Bronson, MN to the JCT. of CSAH No. 4. Approximate Major Quantities of Work are: Quantity Unit Item 1. LUMP SUM MOBILIZATION 1. LUMP SUM MAINTENANCE & RESTORATION OF HAUL ROADS 1384. LIN. FT. SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH) 810. LIN. FT. REMOVE PIPE CULVERT 2602. SQ. YD. REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT 2307. SQ. YD GEOTEXTILE FABRIC TYPE 5 153. CU. YD. COMMON EXCAVATION (P) 5164. CU. YD. SELECT GRANULAR BORROW (P) 2546. CU. YD. COMMON BORROW (CV) (P) 20. HOUR 1.0 CU. YD. SHOVEL 20. HOUR DOZER 1573. CU. YD. AGGREGATE BASE (CV), CL. 5 (MODIFIED) (P) 3546. TON SHOULDER BASE AGGREGATE, CLASS I 51203. SQ. YD. MILL BITUMINOUS SURFACE (2”) 9498. GALLON BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT 5020. TON TYPE SP 9.5 WEARING COURSE MIXTURE (2,B) 5734. TON TYPE SP 12.5 WEARING COURSE MIXTURE (2,B) 328. CU. YD. FINE AGGREGATE BEDDING (CV) (P) 14. EACH 18” GS PIPE APRON 8. EACH 24” GS PIPE APRON 2. EACH 30” GS PIPE APRON 4. EACH 36” GS PIPE APRON 2. EACH 36” RC PIPE APRON 2. EACH 48” RC PIPE APRON 4. EACH 58” SPAN RC PIPE-ARCH APRON 436. LIN. FT. 18” CS PIPE CULVERT 252. LIN. FT. 24” CS PIPE CULVERT 62. LIN. FT. 30” CS PIPE CULVERT 120. LIN. FT. 36” CS PIPE CULVERT 52. LIN. FT. 36” RC PIPE CULVERT 50. LIN. FT. 48” RC PIPE CULVERT 98. LIN. FT. 58” SPAN RC PIPE-ARCH CULVERT, CL. IIA 4523. CU. YD. CULVERT EXCAVATION, CLASS U (P) 1. LUMP SUM TRAFFIC CONTROL 1. LUMP SUM URF ESTABLISHMENT 722. SQ. YD. EROSION CONTROL BLANKET, CATEGORY 3 4301. LIN. FT. INTERIM PAVEMENT MARKING 43007. LIN. FT. 4” SOLID LINE PAINT 750. LIN. FT. 4” SOLID LINE PAINT 4301. LIN. FT. 4” BROKEN LINE PAINT Item Counter Price Delivered Price 11” x 17” Plan & Proposal $35.00 $45.00 Price includes tax. Plans & Proposals not sold separately and no refunds will be made. Proposal forms with specifications may be obtained at the office of the County Engineer, 401 2nd Street SW, Hallock, MN 56728, (218)843-2686. Each bid must be accompanied by a certified check or bidder’s bond made payable to the County Administrator, Kittson County, Minnesota in the sum of not less than five (5%) percent of the amount bid. The County Board reserves the right to reject any or all bids and to waive any informality therein and to accept the bid deemed most advantageous to the County. Dated this 19th day of March , 2018, Hallock, Minnesota. ______________/s/_________________________ ___ Eric Christensen, Kittson County Administrator 20, 21, 22