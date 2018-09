GMR and Badger school districts experience enrollment decreases

Greenbush-Middle River and Badger School districts’ enrollment figures for the 2018-2019 school year are listed below. Enrollment data for the previous school year is listed for comparison.

GREENBUSH-MIDDLE RIVER SCHOOL

2018- 2017-

2019 2018

Kind. (Gbsh)….. 17 ….. 12

Kind. (MR)…….. ….. 9

Grade 1 (Gbsh)…… 14 ….. 13

Grade 2 (Gbsh)…… 12 ….. 17

Grade 1-2 (MR)…… ….. 13

Grade 3 (Gbsh)…… 19 ….. 18

Grade 3 (MR)……… ….. 7

Grade 4 (MR)……… ….. *15

Grade 4 (Gbsh)…… 20

Grade 5 …………….. 16 ….. 22

Grade 6 …………….. 20 ….. 17

Grade 7 …………….. 17 ….. 21

Grade 8 …………….. 22 ….. 26

Grade 9 …………….. 24 ….. 31

Grade 10 …………… 30 ….. 36

Grade 11 …………… 32 ….. 37

Grade 12 …………… 36 ….. 31

Total ……………… 279 ….. 325

*Grade 4 students attended the Middle River campus for the first half of the 2017-18 school year and the last half of the school year at the Greenbush campus.

BADGER SCHOOL

2018- 2017-

2019 2018

Kindergarten……… 14 ….. 16

Grade 1 …………….. 11 ….. 14

Grade 2 …………….. 15 ….. 12

Grade 3 …………….. 13 ….. 16

Grade 4 …………….. 17 ….. 18

Grade 5 …………….. 17 ….. 21

Grade 6 …………….. 19 ….. 19

Grade 7 …………….. 19 ….. 20

Grade 8 …………….. 19 ….. 22

Grade 9 …………….. 22 ….. 24

Grade 10 …………… 24 ….. 14

Grade 11 …………… 13 ….. 18

Grade 12 …………… 16 ….. 16

Total ………………. 219 ….. 230