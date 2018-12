Fisher ISD #600 Special School Board Meeting Minutes Date: December 3, 2018 Board Meeting: 8:00 P.M. 1.0 Call the Meeting to Order 1.1 School Board Members Roll _x_ Mike Vasek(l 8) _ x_ Sl1eila Beiswenger(l8) _ Joel Ness(18) _x_ Lance Reitmeier(20) _x_ Darryl Jorgenson(20) _x_ Josh Ko ryhta(20) 1.2 Administration Evan Hanson Catherine Steinmetz Joshua Mailhot Guests: Josh Krostue 1.3 Pledge of Allegiance 2.0 Approval of the Agenda as Presented or Amended Motion _ Beiswenger_ Second: _Jorgenson_ Approved 3.0 Action Items 3.1 Approve World’s Best Workforce Motion: _Reitmeier_ Second: _Korynta_ Approved 4.0 Next Meetihgs: December 17, 2018 @6:00 PM (Truth in Taxa tion) 5.0 Adjournment 8:27 P.M, Motion: _Jorgenson_ Second._Korynta_Approved